الهاتف Oppo R15 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة ColorOS 7

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Oppo اليوم بإصدار تحديث Android 10 للهاتف Oppo R15 الذي أعلنت عنه الشركة الصينية في شهر مارس من العام 2018 ووصل إلى رفوف المتاجر في شهر أبريل الموالي مع نظام Android 8.1 Oreo ومع واجهة ColorOS 5.

بغض النظر عن جميع الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، فهذا التحديث يجلب معه كذلك واجهة ColorOS 7 الأحدث من شركة Oppo، فضلا عن الإصلاحات الأمنية الأحدث من شركة جوجل.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.