فيديو رسمي مُسرب يستعرض لنا الهاتف Galaxy Z Flip 5G من زوايا مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التقارير والشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Z Flip 5G القابل للطي في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy Note 20 Series. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا الآن على فيديو مسرب جديد من المسرب الأمريكي البارز Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks يعرض لنا هذا الهاتف باللون النحاسي.

وعلى ما يبدو، شركة سامسونج مُعجبة كثيرًا هذا العام باللون النحاسي، فقد حصلنا قبل بضعة أيام على صور رسمية من الشركة نفسها تستعرض لنا الهاتف +Galaxy Note 20 المعروف أيضًا بإسم Galaxy Note 20 Ultra بنفس اللون، ورأينا كذلك صورة رسمية مسربة للساعة الذكية Galaxy Watch 3 بنفس اللون. وبالتالي، فنحن لم نستغرب عندما علمنا أن الهاتف Galaxy Z Flip 5G سيصل باللون النحاسي كذلك.

وبغض النظر عن اللون النحاسي، فهذا الفيديو المسرب الجديد يؤكد لنا كذلك أن الهاتف Galaxy Z Flip 5G سيأتي بنفس تصميم الهاتف Galaxy Z Flip، وهذا بالفعل ما يتماشى مع التقارير والشائعات السابقة. وبالتالي، هذا يعني أن التغييرات ستقتصر على المواصفات التقنية الداخلية.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فمن المفترض أن يحتفظ الهاتف Galaxy Z Flip 5G بنفس مواصفات الهاتف Galaxy Z Flip بإستثناء أنه سيحصل على المعالج +Snapdragon 865 بدلاً من المعالج Snapdragon 865، وسيحصل كذلك على ذاكرة داخلية أكبر قد تصل إلى 256GB. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف، وهو الأمر الذي من المرجح أن يتحقق في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.