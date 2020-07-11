تكنولوجيا: سلسلة هواتف Galaxy Note 20 تنطلق للأسواق العالمية بمعالج EXYNOS 990

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تفاصيل جديدة على خطط العملاق الكوري لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note 20 في الأسواق العالمية برقاقة معالج EXYNOS 990.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note 20 الشهر المقبل، إلا أن الشركة لن تغير إستراتيجيتها في الإصدارات القادمة أيضاً التي تتوفر برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus أو رقاقة معالج EXYNOS 990 التي تقدم للنماذج الخاصة بالأسواق العالمية.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر صفحة Max Weinbach على تويتر، حيث أكد أيضاً على أن سلسلة Note 20 تنطلق بتحديث واجهة One UI 2.5، كما يدعم معالج Exynos 990 أغلب نماذج Galaxy Note 20 في الأسواق العالمية.

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وتشير بعض التسريبات إلى أن سامسونج ستقدم سلسلة Galaxy Note 20 برقاقة معالج Exynos 992 إلا أنها لن تقدم نفس الفارق في الآداء الذي قدم من كوالكوم في رقاقتي Snapdragon 865 وSnapdragon 865 Plus.

يذكر أن إستمرار تداعيات إنتشار فيروس COVID-19 قد يؤدي إلى إستمرار الركود في المبيعات في بداية إطلاق سلسلة Galaxy Note 20 إلى الأسواق، نظراً لإنخفاض مبيعات سلسلة Galaxy S20 عن المتوقع خلال الفترة الماضية.

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