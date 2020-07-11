OnePlus تشوق لقدوم سماعات OnePlus Buds جنبًا إلى جنب مع OnePlus Nord

فاطمة أيت طالب - دبي - عملت شركة OnePlus طيلة الأيام القليلة الماضية على التشويق للهاتف OnePlus Nord، وهو الهاتف الذي من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 21 من شهر يوليو الجاري. أما وقد قلنا ذلك، فقد بدأت شركة OnePlus الآن كذلك بالتشويق لقدوم سماعات جديدة للأذن من خلال حسابها الرسمي على شبكة تويتر، وهي على الأرجح تشوق لسماعات OnePlus Buds التي سمعنا عنها في أكثر من مناسبة في الفترة الماضية.

جل المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن حول سماعات OnePlus Buds هي أنها ستحمل الإسم الرمزي OnePlus E501A، وستأتي مع علبة تدعم الشحن بقوة 7.5W. وبالتالي، فنحن لسنا متأكدين حتى الآن ما إذا كانت هذه السماعات ستتبنى نفس التصميم المستخدم في سماعات OnePlus السابقة أو ما إذا كانت ستتبنى تصميمًا يشبه التصميم المستخدم في سماعات AirPods.

Advertisements

كما سبق وأشرنا، بالنظر إلى أن شركة OnePlus بدأت بالتشويق لسماعات OnePlus Buds، فهناك إحتمال كبير أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في اليوم 21 من شهر يوليو الجاري جنبًا إلى جنب مع الهاتف OnePlus Nord. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.