تسريب صور ومواصفات الجهازين اللوحيين Huawei MatePad T10 و Huawei MatePad T10s

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم تسريب جديد على شبكة الإنترنت يستعرض لنا تصميم ومواصفات الجهازين اللوحيين Huawei MatePad T10 و Huawei MatePad T10s القادمين من شركة Huawei.
وبالنسبة للجهاز اللوحي Huawei MatePad T10s، فهو سيأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 10.1 إنش وبدقة 1920×1200 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710A، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وبطارية بسعة 5100mAh، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل وخلفية بدقة 5 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الجهاز اللوحي سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.
أما بخصوص الجهاز اللوحي Huawei MatePad T10، فهو سيأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 9.7 إنش وبدقة 1280×800 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710A، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وبطارية بسعة 5100mAh، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل وخلفية بدقة 5 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الجهاز اللوحي سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.
Huawei MatePad T10— Roland Quandt (@rquandt) July 10, 2020
Huawei MatePad T10s
(screens are different res) pic.twitter.com/NdJeTb9fPS
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