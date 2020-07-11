إليكم الأغطية الواقية الرسمية الستة التي سيتم إطلاقها مع الهاتف OnePlus Nord

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس رأينا صورة رسمية مسربة تستعرض لنا ثلاثة من الأغطية الواقية الرسمية التي سيتم إطلاقها جنبًا إلى جنب مع الهاتف OnePlus Nord، والآن نحن هنا مع دفعة جديدة من الصور الرسمية التي تستعرض لنا الأغطية الواقية الرسمية الستة التي سيتم إطلاقها جنبًا إلى جنب مع الهاتف المقبل لشركة OnePlus، ويمكنكم إلقاء نظرة على هذه الأغطية الواقية الرسمية أدناه.

كما تلاحظون، هذه الصورة المسربة الجديدة تؤكد لنا صحة التسريبات السابقة، فهي الأخرى تؤكد لنا قدوم الهاتف OnePlus Nord مع أربع كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، ومن دون منفذ السماعات 3.5mm.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشف لنا أحد التسريبات التي وردتنا اليوم أن الهاتف OnePlus Nord سيصل مع مواصفات تقنية تشمل أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدعم كذلك تقنية تثبيت الصورة لمنع الإهتزاز والمعروفة إختصارًا بإسم OIS.

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وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف OnePlus Nord، فقد تردد في الفترة الماضية أنها ستشمل شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبطارية بسعة 4115mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف OnePlus Nord سيُكلف 24999 روبية هندية في الهند، وهو ما يُعادل 330 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.