تكنولوجيا: مواصفات أجهزة هواوي اللوحية MatePad T10 وT10s قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات أجهزة هواوي اللوحية المرتقبة MatePad T10 وT10s التي تأتي للأسواق قريباً في فئة الأجهزة اللوحية منخفضة التكلفة.

تسريبات مصورة لورقة مواصفات أجهزة MatePad T10 وT10s توضح تفاصيل هذه الإصدارات، حيث ينطلق جهاز MatePad T10S اللوحي بشاشة IPS LCD بحجم 10.1 إنش، والتي تدعم دقة عرض 1920 في 1200 بيكسل.

ومن المقرر أن يأتي جهاز MatePad T10S اللوحي برقاقة معالج Kirin 710A، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

كما يضم جهاز MatePad T10S اللوحي نظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10.1، ومكبرات Harman Kardon الصوتية، مع بطارية بقدرة 5100 mAh.

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وتأتي الكاميرة الخلفية للجهاز بدقة 5 ميجا بيكسل، والتي تدعم ميزة التركيز التلقائي، بينما يضم الجهاز كاميرة أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يأتي جهاز MatePad T10 بشاشة أصغر بحجم 9.7 إنش، بدقة عرض 1280 في 800 بيكسل، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام وسعة تخزين 16 أو 32 جيجا بايت، كما يأتي هذا الإصدار بمكبرات صوتية ستريو، مع تقنية هواوي Histen 6.0.

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