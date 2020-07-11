تكنولوجيا: أول الصور المسربة لهاتف هواوي الصدفي القابل للطي Mate V

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي بالتصميم الصدفي والذي يعرف بهاتف Mate V، واليوم رصدت أول الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح تصميم هذا الإصدار.

بعد أن كشفت التسريبات السابقة عن خطط هواوي لإطلاق هاتف بتصميم صدفي يحاكي هاتف سامسونج Galaxy Z Flip، جاءت أول الصور اليوم لتقدم تفاصيل أكثر حول رؤية هواوي في تصميم هذه الفئة من الهواتف.

وتظهر الشاشة الخارجية الثانوية في تصميم هاتف Mate V بحجم أكبر مقارنة بهاتف سامسونج Galaxy Z Flip، كما يضم إصدار هواوي إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مقارنة بهاتف سامسونج الذي جاء بكاميرة خلفية مزدوجة.

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أيضاً يختلف تصميم الشاشة الرئيسية بين هاتف Mate V وإصدار سامسونج، حيث يأتي هاتف Galaxy Z Flip بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في هاتف Mate V من هواوي في نتوء كبير الحجم في الشاشة.

وتشير التوقعات إلى أن شركة هواوي تستعد للإعلان الرسمي عن هاتفها الصدفي القابل للطي في خريف هذا العام، كما أكد موقع LetsGoDigital على أن شركة هواوي قد تقدمت بطلب تسجيل حقوق الملكية الفكرية في EUIPO لعلامة “Mate V” التجارية لهاتفها القادم، وقد حصل الهاتف على تصنيف من الفئة 9، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول الهاتف في تسريبات جديدة أو عبر شركة هواوي عند الإعلان الرسمي.

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