تكنولوجيا: HONOR تستعد لإطلاق جهاز MAGICBOOK بمعالجات RYZEN 4000 في 16 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت علامة Honor التجارية إعلان تشويقي على Weibo توضح من خلاله خطط الشركة لإطلاق جهاز حاسب MAGICBOOK الجديد بمعالجات RYZEN 4000 في 16 من شهر يوليو الجاري.

تحديث جديد لأجهزة MAGICBOOK يقدم من Honor قريباً، حيث ينطلق الإصدار الجديد بمعالجات AMD مع بعض التغييرات المتوقعة في تكوينات الجهاز.

وتشير التوقعات إلى أن شركة Honor ستجلب ترقية كبيرة في أجهزة MAGICBOOK مع معالجات RYZEN 4000 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، حيث من المتوقع أن تدعم المعالجات آداء أفضل في الأجهزة مع إستهلاك أقل للطاقة، على أن يتوفر هذا الإصدار في السوق الصيني في البداية كما ينطلق في أسواق أخرى لاحقاً.

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من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى خطط Honor لإطلاق الإصدارات الخاصة بها من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب قريباً، أيضاً من المتوقع أن تستمر الشركة في إستخدام معالجات RYZEN 4000 بشكل خاص مع الزيادة التي حققتها الشركة في شحنات الأجهزة مع سلسلة Ryzen 3000 اسلابقة.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن جهاز Honor MagicBook 14 القادم يضم معالج AMD Ryzen 5-4500U أو معالج Ryzen 7-4700CPU في النموذج الأعلى.

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