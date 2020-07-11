تكنولوجيا: رصد براءة إختراع من شاومي لهاتف بتصميم شاشة كاملة وكاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن براءة إختراع لشركة شاومي في تصميم الهواتف الذكية، الذي يأتي بشاشة كاملة تقريباً مع مستشعر لكاميرة خلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

نشر موقع TechiesBlog صور توضح رؤية جديدة في تصميم هواتف شاومي مع شاشة كبيرة تشغل إطار الهاتف وتنحني الشاشة في الجانبين بشكل كامل إلى الجهة الخلفية، كما يأتي فاصل صغير ومن ثم تأتي شاشة أخرى في الجهة الخلفية والتي تشغل أكثر من نصف الجهة الخلفية.

وتشير التوقعات إلى أن الشاشة الثانوية في الجهة الخلفية ستدعم العمل في الهاتف كعدسات إلكترونية لتتيح إستخدام الكاميرة الخلفية في تصوير السيلفي، لذا لا يضم الهاتف كاميرة سيلفي في الجهة الأمامية لتشغل الشاشة الجزء الأكبر من الجهة الأمامية.

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ولقد قدمت شاومي تصميم الشاشة المنحنية إلى الجهة الخلفية في هاتف Mi Mix Alpha، وتحاكي براءة إختراع شاومي الجديدة نفس التصميم مع بعض التغييرات.

من جانب أخر تكشف براءة الإختراع عن كاميرة خلفية واحدة كبديل للإعدادات المتعددة للكاميرة، حيث تقدم شاومي كبديل لهذا كاميرة واحدة بعدسات كبيرة الحجم تدعم التمديد، مع مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل، حيث يمكن للكاميرة أن تدعم التكبير بكفاءة أكبر.

وتشير التوقعات إلى أن تصميم العدسات القابل للتمديد في الهاتف سيعيق ميزة مقاومة الماء في الهاتف، إلا أن هذا التصميم مازال في مرحلة المخططات في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تقدم شاومي تفاصيل أكثر حول تصميم الهاتف عند إنتقال الهاتف لمرحلة التنفيذ.

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