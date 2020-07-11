طرازات 14 إنش و 16 إنش من MacBook Pro ستحصل على معالجات ARM في العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020، أعلنت شركة آبل أنها ستتخلى عن معالجات Intel لصالح المعالجات الخاصة بها التي تستند على معمارية ARM. من المتوقع إلى حد كبير أن يصل أول حاسوب MacBook Pro يستخدم معالج ARM في وقت لاحق من هذا العام، وبفضل المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، قد تكون لدينا فكرة عما يمكن توقعه في العام 2021.

وفقا لمذكرة بحثية من المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo، فهو يقول أنه في العام 2021، ستقوم شركة آبل بإطلاق نسختين من MacBook Pro مزودتين بمعالجات ARM، واحدة تمتاز بحجم 14 إنش والأخرى تمتاز بحجم 16 إنش. وعلاوة على ذلك، فقد ذكر كذلك أن آبل تعتزم إطلاق MacBook Pro آخر بحجم 13.3 إنش مزود بمعالج ARM هذا العام. من غير الواضح ما يعنيه هذا بالنسبة لمستقبل الطرازين 13 إنش و 16 إنش.

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هل ستقوم شركة آبل بإطلاق نسخ مزودة بمعالجات Intel و ARM من طرازات 13 إنش و 16 إنش؟ أم أنها ستقدم فقط نسخ ARM؟ ذكرت شركة آبل أنه خلال الفترة الإنتقالية، ستستمر في إنشاء الحواسيب التي تستخدم معالجات Intel، ولكنها لم تذكر الطرازات التي ستستخدم معالجات Intel وما هي الطرازات التي ستستخدم معالجات آبل الخاصة.

هل يعني هذا أيضًا أننا لن نشهد ترقية لطراز 16 إنش من MacBook Pro هذا العام وأن شركة آبل ستقرر تأجيل ذلك إلى العام 2021؟ في كلتا الحالتين، نعتقد أنه سيتعين علينا الإنتظار ونرى، لذلك يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة ونأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من هذا العام.