Xiaomi تخطط لإطلاق مجموعة من منتجاتها على الصعيد العالمي يوم 15 يوليو

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة Xiaomi اليوم في حسابها الرسمي على شبكة تويتر أنها تستعد لإطلاق مجموعة من المنتجات الخاصة بها على الصعيد العالمي والتي تشكل منظومتها بالكامل، وبالضبط في اليوم 15 من شهر يوليو الجاري.

وبناء على محتوى الصورة التشويقية التي نشرتها شركة Xiaomi على شبكة تويتر، فسوف تقوم الشركة الصينية على الأرجح بإطلاق دراجة كهربائية، وإسوارة للياقة البدنية، وهاتف ذكي مزود بأربع كاميرات في الخلف، وساعة ذكية على الأرجح، فضلا عن تلفاز ذكي.

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عمومًا، تعالوا لزيارتنا يوم 15 يوليو للحصول على التفاصيل الكاملة وللتعرف على هوية المنتجات التي قررت شركة Xiaomi إطلاقها على الصعيد العالمي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم بث حدث الإعلان الرسمي عن إطلاق هذه المنتجات على الصعيد العالمي مباشرة على الويب من خلال الحسابات الرسمية التابعة لشركة Xiaomi على مختلف الشبكات الإجتماعية.