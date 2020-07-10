Huawei Mate 40 قد يضم شاشة منحنية الطرفين، على غرار Huawei Mate 40 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب صورة واقعية يُقال بأنها لواقي الشاشة المصمم خصيصًا للهاتف Huawei Mate 40 القادم من شركة Huawei، وفي حالة إذا كان هذا التسريب حقيقيًا، فهذا يعني أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei سيضم شاشة منحنية الطرفين.

في العام الماضي، قامت شركة Huawei بإستخدام شاشة الشلال المنحنية الطرفين في الهاتف Huawei Mate 30 Pro، وشاشة مسطحة في الهاتف Huawei Mate 30 العادي، ونحن كنا نتوقع أن تقوم الشركة الصينية بنفس الأمر مع الهاتفين Huawei Mate 40 و Huawei Mate 40 Pro القادمين هذا العام، ولكن التسريب الجديد يقول أن الهاتف Huawei Mate 40 سيضم بدوره شاشة منحنية الطرفين على غرار الهاتف Huawei Mate 40 Pro.

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من المتوقع أن تكشف شركة Huawei عن سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series الجديدة في وقت ما من هذا الخريف، وعلى الأرجح في شهر أكتوبر المقبل. لا نعرف سوى القليل جدًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series، ولكننا نتوقع أن تعمل بالمعالج HiSilicon Kirin 1020، وأن تضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وعلى الأرجح ستفتقر إلى حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.