الهاتف Moto G8 Plus يصل رسميًا إلى الشرق الأوسط تحت إسم Motorola One Vision Plus

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا بإطلاق الهاتف Moto G8 Plus في خريف العام 2019. هذا الهاتف معروض بالفعل للبيع منذ فترة ولكنه لم يشق طريقه إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن، وذلك تحت إسم جديد هو Motorola One Vision Plus. للتذكير، الهاتف Moto G8 Plus يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W. Advertisements وعلاوة على ذلك، الهاتف Moto G8 Plus يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثالثة الواسعة الزاوية. الهاتف Moto G8 Plus يضم كذلك ليزر التركيز التلقائي ومستشعر بصمات الأصابع في شعار موتورولا الموجود في الخلف، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie. يتم عرض الهاتف Motorola One Vision Plus للبيع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللونين الأزرق والزهري، ويمكن للمستهلكين المهتمين شراء هذا الهاتف من خلال متجر أمازون المحلي مقابل ما يُعادل 190 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

