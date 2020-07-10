“يمكنه تدمير اقتصاد كوكب الأرض”.. “ناسا” تستعد لاكتشاف الكوكيب “سايكي 16”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

الكوكيب “سايكي 16” هو ضمن نظامنا الشمسي ويقع بين كوكبي المريخ والمشتري وهو غني بالمعادن مثل الحديد والنيكل والذهب.

وعلى عكس معظم الكويكبات التي تكون جليدية أو صخرية، يتكون “سايكي 16″ الذي يبلغ عرضه حوالي 226 كيلومترا بالكامل تقريبا من الحديد المعدني والنيكل، اللذين يشكلان نواة كوكب الأرض.

ويقدر البعض أنه يحتوي على معادن بقيمة 10 آلاف كوادريليون دولار (يكتب رقم 10 وبجواره 15 صفرا) مع العلم أن الكوادريليون الواحد يساوي ألف ترليون.

وقال موقع فوربس في تقرير سابق، إن استخراج المعادن من هذا الكويكب يمكن أن يجلب ثروات تؤدي إلى” تدمير اقتصاد الأرض الذي يبلغ 74 تريليون دولار”.

Advertisements

ونواة الكوكب تشبه إلى حد كبير نواة كوكب الأرض، ما يعني أنه ربما كان في الأصل قلب كوكب فقد طبقاته الصخرية الخارجية أو مر باصطدامات عنيفة.

وقال موقع فوربس إن “ناسا” ستشرع في بناء المركبة التي يتوقع أن تنطلق من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في أغسطس 2022 عبر صاروخ فالكون الذي تصنعه شركة “سبيس أكس” المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وأوردت فوربس أنها ستصمم مقياسا مغناطيسيا لقراءة المجال المغناطيسي للكويكب، وجهاز تصوير متعدد الأطياف لالتقاط صور لسطحه من أجل دراسة مكوناته وخصائصه الجيولوجية.

وستبدأ أيضا في بناء “مطياف” يحلل النيوترونات وأشعة غاما القادمة من السطح أيضا لدراسة مكونات الكويكب.

ومن المقرر تجميع واختبار المركبة الفضائية الروبوتية بالكامل في فبراير 2021. وقال ليندي إلكينز تانتون الباحث الرئيسي في مهمة “سايكي” إنها “واحدة من أكثر المراجعات كثافة” التي نقوم بها لبعثة فضائية.