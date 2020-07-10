+Galaxy Tab S7 يظهر في صور مسربة واقعية، والـ Galaxy Tab S7 يظهر في صورة رسمية

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الجهازين اللوحيين Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7 جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا على مجموعة من التسريبات ذات الصلة بهذين الجهازين، والآن نحن هنا مع تسريب جديد عبارة عن صور واقعية تستعرض لنا الجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7، وصورة أخرى رسمية تستعرض لنا Galaxy Tab S7.

+Galaxy Tab S7 يبدو مماثلاً لـ Galaxy Tab S7 العادي. الكاميرا الأمامية مُدرجة في الجانب الأيمن من الشاشة، وكاميرا أخرى مزدوجة في الواجهة الخلفية، وبالضبط أعلى الأخدود المخصص للقلم الإلكتروني S Pen. وفي الجانب الأيمن من +Galaxy Tab S7 سيتواجد زر التشغيل ومنفذ الذاكرة الخارجية MicroSD، في حين يتواجد في الجانب الأيسر الموصل الذي يسمح بربط الجهاز اللوحي مع الملحقات الخارجية. وكما هو الحال مع Galaxy Tab S7، فالجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7 يفتقر بدوره إلى منفذ السماعات 3.5mm.

وفقًا لتقرير سابق من موقع SamMobile الذي يحظى بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالتسريبات ذات الصلة بشركة سامسونج، فإن الجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7 سيصل مع شاشة Super AMOLED بحجم 12.4 إنش وبدقة 2800×1752 بكسل، ومع معالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 865، ومع الدعم للقلم الإلكتروني S Pen. وبالنسبة للنسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس من هذا الجهاز اللوحي، فهي ستدعم شبكات Sub-6GHz.

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بالإضافة إلى ذلك، سيضم +Galaxy Tab S7 كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية ضخمة بسعة 10090mAh ستدعم على الأرجح الشحن السريع بقوة 45W تمامًا كما إدعت بعض التقارير في الفترة الماضية.

وفيما يخص الكاميرات، فسوف يضم +Galaxy Tab S7 كاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وكاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الجهاز اللوحي سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.5، كما أنه سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.