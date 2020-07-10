بعض الأغطية الرسمية للهاتف OnePlus Nord تظهر في صورة رسمية مسربة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المفترض أن تقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus Nord في اليوم 21 من شهر يوليو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا في الفترة الماضية على مجموعة من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف، ومن بينها بعض الصور الرسمية للجهاز. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم كذلك على صورة مسربة جديدة تستعرض لنا بعض الأغطية الرسمية التي ستقوم شركة OnePlus بإطلاقها مع الهاتف OnePlus Nord.

كما تلاحظون، هذه الصورة المسربة الجديدة تؤكد لنا صحة التسريبات السابقة، فهي الأخرى تؤكد لنا قدوم الهاتف OnePlus Nord مع أربع كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا أحد التسريبات التي وردتنا اليوم أن الهاتف OnePlus Nord سيصل مع مواصفات تقنية تشمل أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدعم كذلك تقنية تثبيت الصورة لمنع الإهتزاز والمعروفة إختصارًا بإسم OIS.

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وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف OnePlus Nord، فقد تردد في الفترة الماضية أنها ستشمل شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبطارية بسعة 4115mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف OnePlus Nord سيُكلف 24999 روبية هندية في الهند، وهو ما يُعادل 330 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.