النسخ التجريبية العامة الأولى من نظامي iOS 14 و iPadOS 14 متوفرة الآن للتحميل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بإطلاق النسخة التجريبية العامة من نظامي iOS 14 و iPadOS 14، وهما التحديثين اللذان يمكن للمستخدمين الحصول عليهما من خلال الإشتراك في برنامج Apple Beta Program. وبالتالي، إذا كنت مهتمًا بالحصول على أحد هذين النظامين على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، فإنتقل إلى موقع Apple Beta على الويب لتسجيل جهازك ومن ثم تلقي أول نسخة تجريبية عامة من خلال تحديث عبر الهواء.

حتى الآن، تم إطلاق إثنتين من النسخ التجريبية للمطورين من هذين النظامين، إحداهما تم إطلاقها على الفور بعدما تم الإعلان رسميًا عن كلا النظامين في مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020، والثانية تم إطلاقها يوم أمس.

كما هو الحال دائمًا مع التحديثات التجريبية، فلا يُصنح بتثبيت هذه النسخ التجريبية العامة الجديدة على جهازك الوحيد. قد تظهر أخطاء، ويمكن أن تتعطل بعض الخصائص المهمة في الهاتف، كما أن هناك إحتمال كبير ألا يكون نظام التشغيل مستقرًا بما فيه الكفاية ليتم إستخدامه على أساس يومي.