Honor توفر آلاف الهدايا للمستخدمين مقابل إستخدام بعض أشهر التطبيقات والألعاب على متجر AppGallery

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Honor عن عقد صفقة مع مطوري ألعاب الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى شركة Merriam-Webster لتقديم حزم هدايا تصل قيمتها إلى 120 دولارًا لكل مستخدم. هناك ثلاث ألعاب في القائمة، ويتعلق الأمر هنا بكل من Lords Mobile و Rise of Kingdoms و AFK Arena، وتنطبق هذه الصفقة في الغالب على مستخدمي Honor 9A و Honor 9X Pro.

تقدم لعبة Lords Mobile ما يصل إلى 80 دولارًا من الهدايا، بما في ذلك التعزيزات والنقاط والمزيد. يمكن لجميع مستخدمي Huawei AppGallery المطالبة بمبلغ 30 دولار أمريكي، ولكن هناك هدايا إضافية بقيمة 50 دولار أمريكي ستكون حصرية لمستخدمي Honor 9A و Honor 9X Pro. هناك 100 آلف حزمة من الهدايا كحد أقصى ويجب تفعيل جميع رموز التفعيل قبل نهاية العام.

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تقدم Rise of Kingdoms و AFK Arena أحجار كريمة وذهبية بقيمة تُعادل 20 دولارًا أمريكيًا ويمكن المطالبة بها من خلال قائمة الإعدادات في اللعبة. تحتوي كل لعبة على 100 آلف حزمة هدايا كحد أقصى، ومرة أخرى ستٌقدم وفقًا لأسبقية الحضور.

يٌقدم Merriam-Webster Dictionary إشتراكًا مجانيًا لمدة عام واحد لحزمة Premium والذي تبلغ قيمته 1.99 دولار أمريكي. يمكن المطالبة بهذا العرض من خلال Gifts، ولكن هذا العرض يقتصر على بعض المناطق فقط ولا يمكن للمستخدمين الذين لديهم بالفعل إشتراك نشط في الشهر الماضي التقدم بطلب للحصول على آخر. على الأقل تمنح Honor ما يصل إلى 250 آلف هدية يجب تفعيلها قبل 31 أكتوبر.

قد لا يكون Honor 9A و Honor 9X Pro قويين بقدر الهواتف الذكية المصممة للألعاب، ولكن من الواضح أن هذه خطوة جيدة من شركة Honor نحو تعميم متجر Huawei AppGallery التابع لشركتها الأم، Huawei. من الجيد أيضًا أن نرى ظهور تطبيقات شهيرة على هذا المتجر، بما في ذلك لعبة Lords Mobile التي فازت بجائزتين في متجر Google Play Store منذ بضعة سنوات.