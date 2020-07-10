تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف OnePlus Nord

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس حصلنا على صور رسمية مسربة تستعرض لنا تصميم الهاتف OnePlus Nord القادم من شركة OnePlus من الأمام والخلف، واليوم نحن هنا مع تسريب آخر يسلط الضوء على المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف الذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه في اليوم 21 من شهر يوليو الجاري.

هذا التسريب الجديد وردنا من المسرب الأمريكي البارز Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، ويؤكد لنا قدوم الهاتف OnePlus Nord مع مواصفات تقنية تشمل أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدعم كذلك تقنية تثبيت الصورة لمنع الإهتزاز والمعروفة إختصارًا بإسم OIS.

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وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف OnePlus Nord، فقد تردد في الفترة الماضية أنها ستشمل شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبطارية بسعة 4115mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف OnePlus Nord سيُكلف 24999 روبية هندية في الهند، وهو ما يُعادل 330 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

https://twitter.com/evleaks/status/1281218974462742530