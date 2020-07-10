صور رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا سماعات Galaxy Buds Live مع علبة الشحن

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فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أبريل الماضي، حصلنا على أول نظرة على سماعات Galaxy Buds Live القادمة من سامسونج والتي تمتاز بتصميم يشبه شكل حبة الفول، واليوم تم نشر مجموعة من الصور الرسمية لهذه السماعات من قبل المسرب الأمريكي البارز Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks.
كما تلاحظون، فسماعات Galaxy Buds Live الجديدة تمتاز بلمسة لامعة وهناك ميكروفونان في الخارج مع شبكة مكبر الصوت. لا يظهر الجزء الداخلي من سماعات Galaxy Buds Live في الصور، ولكن وفقا للصور السابقة، فهذه السماعات لن تأتي مع سدادات السيليكون والتي قد تؤثر على عزل الصوت.
تُظهر صورة أخرى سماعات Galaxy Buds Live بثلاثة ألوان مختلفة مع علبة الشحن. يبدو أن غطاء العلبة يحتوي على شريط مطاطي ويمكنك أيضًا رؤية مؤشري LED للشحن، أحدهما في الداخل بين الفتحات الخاصة بالسماعات، والأخر في الخارج من الأمام.
وفقا للشائعات، سيتم الإعلان عن سماعات Galaxy Buds Live وقت لاحق من هذا الشهر بسعر يقل عن 150 دولار أمريكي. من المتوقع أيضًا أن يتم الإعلان عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فنحن نتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الملحقات جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy Note 20 Series في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل.
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