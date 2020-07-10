ميزة متوفرة في فيسبوك لا يعرفها الكثير

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 01:25 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أثار ما قامت به منصة “لينكد إن” منذ يومين بإضافة ميزة جديدة إلى ملفات تعريف المستخدمين، تتيح للمستخدم خيار تسجيل مقاطع صوتية مدتها 10 ثوانٍ للسماح للمستخدمين الآخرين بمعرفة كيفية نطق أسمائهم، فضول المستخدمين لتطبيق هذه الميزة على موقع التواصل الأشهر فيسبوك.

والمثير للدهشة أيضا أن هذه الميزة متوفرة بالفعل في منصة فيسبوك منذ مدة، لكن لا يعرفها الكثير.

في التقرير التالي نقدم بالتفاصيل طريقة إضافة دليل صوتي إلى فيسبوك لنطق اسمك بشكل صحيح، سواء مع استخدامك هاتف آيفون أو تمتلك هاتف يعمل بنظام أندرويد أو حتى على سطح المكتب في جهاز الحاسوب.

إضافة دليل لنطق الاسم في فيسبوك باستخدام سطح المكتب

– انقر على إشارة السهم المتجه للأسفل في أعلى الزاوية اليسرى من صفحة فيسبوك.

– حدد عرض ملفك الشخصي.

– انقر على (حول)، ثم انقر على (معلومات تفصيلية عنك) في القائمة اليمنى.

– انقر على (إضافة نطق الاسم) أسفل نطق الاسم.

– حدد صيغة منطوقة مقترحة لاسمك الأول واسم عائلتك أو اكتب الصيغة التي تريدها، ثم انقر على (حفظ).

– انقر على (زر التشغيل) في الجانب الأيسر من أي (نُطق) للتأكد من نُطقه بالطريقة التي تريدها.

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هاتف أندرويد.. طريقة سهلة

– من قسم (آخر الأخبار) في صفحة فيسبوك لديك، اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى الزاوية اليمنى.

– مرر للأسفل واضغط على (عرض معلومات عنك).

– مرر للأسفل لتصل إلى (نطق الاسم) ثم اضغط على (إضافة نطاق الاسم).

– اضغط لتحديد نُطقك، ثم اضغط على (حفظ).

طريقة إضافة دليل لنطق الاسم باستخدام هاتف آيفون

– من قسم (آخر الأخبار) في صفحة فيسبوك لديك، اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى الزاوية اليمنى.

-اضغط على عرض المعلومات في قسم (نبذة عن).

– مرر للأسفل لتصل إلى (نطق الاسم) ثم اضغط على (إضافة نطق الاسم).

– اضغط لتحديد نُطقك، ثم اضغط على (حفظ).

– الجدير بالذكر أن الصيغ المنطوقة للاسم ستظهر للجميع، ولا تتوفر هذه الميزة حاليًا في كل المواقع.