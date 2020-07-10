سامسونغ تتجه للتخلي عن تصنيع شواحن الهواتف الذكية

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ووفقا لموقع digitaltrends.com من الممكن أن تُجبر سامسونج Samsung على التخلي عن إمداد عٌلب الأجيال القادمة لهواتفها الذكية ببعض الملحقات ومن بينها شواحنها الأصلية المتطلبات المادية للسباق التكنولوجي الذي تخوضه الشركة.

كما أكد موقع ETNews الكوري الجنوبي أن المنافسة القوية المستمرة على امتلاك أحداث تكنولوجيا لشبكات الجيل الخامس 5G وتطوير شاشات الهواتف القابلة للطي وما تتطلبه تلك المنافسة التكنولوجية من أموال قد تجعل سامسونج Samsung تفكر جديا في التخلي إرفاق شواحنها مجانًا في عُلب هواتفها الذكية مستقبلا.

ويشير التوقيت الزمني المتوقع لقيام سامسونج Samsung بتلك الخطوة أنه سيتزامن مع إطلاق الشركة الكورية هواتف الجيل الجديد من مجموعة جالكسي إس Galaxy S مع استبعاد تطبيق القرار على جالكسي نوت Galaxy Note الجديدة القادمة .

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وفي ظل غياب أي رد رسمي من سامسونج Samsung إلا أن المحللون ينظرون إلى تلك الخطوة باعتبارها نقطة إيجابية ستساهم إيجابيا في تقليل النفايات الإلكترونية الضارة بالبيئة خصوصا وأن نسبة إعادة تدويرها لا تتجاوز الـ 17% عالميا وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

ويرى المحللون أن شركة بحجم سامسونج Samsung تبيع ملايين الهواتف الذكية كل عام لذلك من المؤكد أن تتواجد شواحن إضافية لدى مستخدميها حيث لن يكون معظهم بحاجة حقيقية إلى شواحن جديدة.

وربما لا تكون سامسونج Samsung الوحدية التي تفكر في تلك الخطوة حيث يعتقد المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo أن أبل Apple أيضا لن ترفق سماعات أذن سلكية أو شواحن داخل عُلب هواتف آيفون 12 ” iPhone 12 ” المُنتظرة في محاولة للتقليل من سعر الهاتف الجديد.