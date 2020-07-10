وأشارت إلى أن "واتسآب" طرحت إمكانية تواصل أصحاب الأعمال مع العملاء وتقديم المعلومات الرئيسية والهامة المؤمنة عن طريق رمز QR للاستجابة السريعة المؤمنة لتسهيل مراسلة العملاء.
وتمكن تلك الطريق إمكانية أن يشارك العملاء معلومات الاتصال الخاصة بهم بصورة آمنة من دون أن يتطفل عليهم أي طرف ثالث او تستغل تلك الأعمال من قبل أي أطراف خارجية.
ويمكن أن تسهل تلك الطريق إمكانية تقديم أصحاب الأعمال المعلومات الرئيسية بصورة سهلة وسلسة مثل أوقات العمل وساعاته، وتقديم أي رابط لقائمة المنتجات أو كتالوج المنتجات.
وأوضح تطبيق "واتسآب" أن تلك المزايا متوفرة حاليا عبر تطبيق "واتسآب بزنس" ونسخة البيتا التجريبية لتطبيق "واتسآب" الاعتيادي.
كانت هذه تفاصيل خبر 'واتسآب' تطرح تقنية جديدة لأصحاب الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.