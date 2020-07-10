'واتسآب' تطرح تقنية جديدة لأصحاب الأعمال

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تحديث تطبيق "واتسآب بزنس" سيسهل بصورة كبيرة إمكانية تواصل أصحاب الأعمال مع عملائهم بصورة آمنة.

وأشارت إلى أن "واتسآب" طرحت إمكانية تواصل أصحاب الأعمال مع العملاء وتقديم المعلومات الرئيسية والهامة المؤمنة عن طريق رمز QR للاستجابة السريعة المؤمنة لتسهيل مراسلة العملاء.



وتمكن تلك الطريق إمكانية أن يشارك العملاء معلومات الاتصال الخاصة بهم بصورة آمنة من دون أن يتطفل عليهم أي طرف ثالث او تستغل تلك الأعمال من قبل أي أطراف خارجية.

ويمكن أن تسهل تلك الطريق إمكانية تقديم أصحاب الأعمال المعلومات الرئيسية بصورة سهلة وسلسة مثل أوقات العمل وساعاته، وتقديم أي رابط لقائمة المنتجات أو كتالوج المنتجات.

وأوضح تطبيق "واتسآب" أن تلك المزايا متوفرة حاليا عبر تطبيق "واتسآب بزنس" ونسخة البيتا التجريبية لتطبيق "واتسآب" الاعتيادي.

