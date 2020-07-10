تخلي آبل عن معالجات Intel في حواسيبها الخاصة قد يوفر عليها مليارات الدولارات

فاطمة أيت طالب - دبي - في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020، أكدت شركة آبل أخيرًا الشائعات القديمة التي أفادت بأنها ستتخلص من معالجات Intel في الحواسيب الخاصة بها والإنتقال لإستخدام معالجاتها الخاصة التي تستند على معمارية ARM. هناك العديد من الأسباب التي تدفع شركة آبل للقيام بذلك، ويبدو أن التكاليف واحدة منها، فقد تردد الآن أن هذه الخطوة ستوفر على شركة آبل مليارات الدولارات.

ووفقا للمحللين في Trefis، فهم يعتقدون أنه من خلال إنتقال شركة آبل إلى معالجات Intel، قد ينتهي الأمر بشركة آبل بتوفير ما يصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي سنويًا. يعتمد ذلك على تكلفة معالجات Intel العادية مقابل تكلفة معالجات Apple A Series.

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سيسمح هذا من الناحية النظرية لشركة آبل بتوفير حوالي 110 دولارات لكل معالج، مما يعني أنه إستنادًا إلى عدد حواسيب Mac التي تشحنها آبل، فمن الممكن أن توفر هذه الخطوة على شركة آبل مليارات الدولارات. قيل في شهر يونيو الماضي أن المعالجات الخاصة بشركة آبل قد تكلف أكثر من معالجات Intel، ولكننا نفترض أن هذا متوقع في البداية وعادة ما يكون هذا هو الحال مع التكنولوجيات الجديدة.

بالإضافة إلى إمكانيات توفير مليارات الدولارات، يعني الإنتقال إلى معالجات آبل الخاصة أيضًا أنه لن يتعين على الشركة أن تكون تحت رحمة خارطة طريق Intel ويمكنها إطلاق التحديثات عندما ترى ذلك مناسبًا. كما أن إنشاء معالجاتها الخاصة سيسمح لشركة آبل بتوفير توافق مثالي بين العتاد والبرمجيات في حواسيب الشركة.