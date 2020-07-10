تسريب التصميم والمواصفات التقنية الكاملة للجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7

فاطمة أيت طالب - دبي - تصميم ومواصفات الجهاز اللوحي الراقي +Galaxy Tab S7 القادم من شركة سامسونج تم تسريبها للتو من قبل مصدر لطالما كان صادقًا في الماضي.

وفقا لموقع SamMobile الذي يحظى بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالتسريبات ذات الصلة بشركة سامسونج، فإن الجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7 سيصل مع شاشة Super AMOLED بحجم 12.4 إنش وبدقة 2800×1752 بكسل، ومع معالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 865، ومع الدعم للقلم الإلكتروني S Pen. وبالنسبة للنسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس من هذا الجهاز اللوحي، فهي ستدعم شبكات Sub-6GHz.

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بالإضافة إلى ذلك، سيضم +Galaxy Tab S7 كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية ضخمة بسعة 10090mAh ستدعم على الأرجح الشحن السريع بقوة 45W تمامًا كما إدعت بعض التقارير في الفترة الماضية.

وفيما يخص الكاميرات، فسوف يضم +Galaxy Tab S7 كاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وكاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الجهاز اللوحي سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.5، كما أنه سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.