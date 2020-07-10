سامسونج ستقوم هي الأخرى بإزالة الشاحن من علب بعض هواتفها الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - قد لا تكون آبل هي الشركة الوحيدة التي تفكر في إزالة الشاحن من علب هواتفها الذكية، فشركة سامسونج تفكر في ذلك أيضًا، على الأقل وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ETNews. ستبدأ شركة سامسونج في القيام بذلك في العام المقبل وستتأثر بعض الطرازات فقط، ولكن ما هي هذه الطرازات؟

إزالة الشاحن من علب الهواتف الذكية الإقتصادية سيكون له تأثير أكبر على السعر لأن هذه الخطوة تساعد في خفض تكاليف التصنيع. أيضًا، تقل إحتمالية أن تتطلب الهواتف الذكية الإقتصادية شاحنًا خاصًا، لذا من المرجح أن يقوم الشاحن الذي تملكه بالفعل في المنزل بأداء المهمة.

من ناحية أخرى، إزالة الشاحن من علب هواتف Galaxy الراقية أمر منطقي أيضًا لأن بعض الطرازات تدعم الشحن السريع بقوة 45W ولكنها تأتي مرفقة مع شاحن بقوة 25W فقط. لذا، إذا كنت تريد شاحن بقوة 45W، فسوف يتعين عليك شراؤه بشكل منفصل.

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السؤال الذي يطرح نفسه حاليًا هو كيف ستكون ردة فعل المستهلكين على هذه الخطوة، وهل ستتسبب في إنخفاض المبيعات. يعتمد ذلك على التغييرات الأخرى التي سيتم إجراؤها إلى جانب إزالة الشاحن.

تشحن سامسونج حوالي 400 مليون هاتف ذكي سنويًا، مما يعني أنها تدفع مقابل 400 مليون شاحن أيضًا. يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى إنخفاض هذا الرقم بشكل كبير، والذي قد يكون خبرًا سيئًا للشركات التي تصنع أجهزة الشحن. سيفقدون الأعمال التجارية المضمونة وقد يحتاجون إلى بدء التسويق للمستهلكين لتعويض الفارق.