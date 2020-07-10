LG ستجلب واجهة Velvet UI إلى هواتفها الذكية الرائدة القديمة، والبداية مع LG V50 ThinQ

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يمثل LG Velvet تغييرًا فقط في لغة التصميم المعتمدة من قبل شركة LG في هواتفها الذكية ولكن أيضًا في نظام التشغيل المستخدم في هذه الهواتف الذكية. وعلى ذكر ذلك، فقد أعلنت شركة LG الآن أنها ستجلب واجهة Velvet UI إلى العديد من هواتفها الذكية الرائدة القديمة. تم التوصل إلى هذا القرار خلال إستطلاع لآراء العملاء من خلال تطبيق LG Quick Help.

يجري حاليًا بالفعل إصدار واجهة Velvet UI من خلال تحديث عبر الهواء للهاتف LG V50 ThinQ في كوريا الجنوبية. يقوم بتغيير مربع التحكم في مستوى الصوت ونافذة معلومات المكالمة، كما يسمح لك بتخصيص لون شريط الإشعارات.

إلى جانب LG V50 ThinQ، ستحصل خمس هواتف رائدة أخرى من شركة LG على واجهة Velvet UI، وتشمل هذه الهواتف الذكية الخمسة كل من LG V50S ThinQ و LG G8 ThinQ و LG V40 ThinQ و LG V35 ThinQ و LG G7 ThinQ.

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ستعزز شركة LG لعبتها فيما يخص الدعم الطويل الأجل لهواتفها الذكية لزيادة ثقة العملاء في منتجات الشركة، وهذا أمر آخر نتج عن إستطلاع للآراء. تقول أنها ستستمر في توفير تحديثات النظام الرئيسية والتحديثات الأمنية الشهرية، ولكنها لم تعط أطرًا زمنية محددة.