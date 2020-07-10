TCL تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين TCL 10 Plus و TCL 10 SE

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة منها لتعزيز تواجدها في سوق الهواتف الذكية بإستخدام علامتها التجارية الخاصة بدلاً من إستخدام العلامة التجارية الأخرى التي حصلت على ترخيص إستخدامها مثل Alcatel، قامت شركة TCL اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفين جديدين، ويتعلق الأمر هنا بكل من TCL 10 Plus و TCL 10 SE.

TCL 10 Plus

وبالنسبة للهاتف TCL 10 Plus، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0.

الهاتف TCL 10 Plus الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ويعمل مسبقًا بنظام Android 10.

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TCL 10 SE

أما بخصوص الهاتف TCL 10 SE، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.52 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.

الهاتف TCL 10 SE الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف وبشكل مسبق مع نظام Android 10.