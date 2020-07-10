أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد الإعلان عن سماعات الأذن اللاسلكية OnePlus Buds

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا عن سماعات الأذن اللاسلكية OnePlus Buds منذ فترة طويلة نسبيًا، ويبدو الأن أن موعد الإعلان عن هذه السماعات بات قريبًا، فقد حصلنا الآن على دليل يُلمح إلى ذلك، وهذا الدليل يتمثل في منح شهادة المصادقة لهذه السماعات من قبل الهيئة التنظيمية الفنلندية Finish SGS Fimko. وفقا لشهادة المصادقة هذه، فإن سماعات OnePlus Buds القادمة من OnePlus ستحمل الإسم الرمزي OnePlus E501A، وستأتي مع علبة تدعم الشحن بقوة 7.5W.

ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن سماعات OnePlus Buds، ولكن هناك إحتمال كبير أن يتم الإعلان عن هذه السماعات جنبًا إلى جنب مع الهاتف OnePlus Nord في اليوم 21 من شهر يوليو الجاري.

وعلى ذكر الهاتف OnePlus Nord، فقد تردد في الأونة الأخيرة أنه سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدعم كذلك تقنية تثبيت الصورة لمنع الإهتزاز والمعروفة إختصارًا بإسم OIS.

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وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف OnePlus Nord، فقد تردد في الفترة الماضية أنها ستشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبطارية بسعة 4300mAh.

وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف OnePlus Nord سيُكلف 24999 روبية هندية في الهند، وهو ما يُعادل 330 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.