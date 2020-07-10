الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة..والقاهرة تسجل 34 درجة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 33 درجة ويعتبر أقل من المعدلات لطبيعية فى هذا الوقت.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحنا مصري" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية" أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد,مشيرة الي استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية تتلاشى فور سطوع الشمس.

وتابعت: الرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، والملاحة البحرية معتدلة تمامًا بالبحرين الأحمر والمتوسط، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من السبت المقبل تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى بنحو درجتين لتصل لـ 35- 36 درجة على القاهرة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والتي تتجاوز 80% أحيانًا.