تكنولوجيا: Dell تطلق جهاز Dell XPS 15 بلون أبيض مميز بعنوان “Frost”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Dell اليوم عن إختيار جديد في ألوان جهاز حاسب Dell XPS 15، حيث يتوفر الجهاز بلون أبيض مميز للمرة الأولى يعرف بعنوان “Frost”.

قدمت Dell جهاز حاسب XPS 13 بمجموعة متنوعة من الألوان خلال الفترة الماضية، واليوم أعلنت الشركة عن إختيار جديد في ألوان جهاز Dell XPS 15 الذي توفر لفترة طويلة من الوقت بألوان الأسود والفضي، واليوم تقدم الشركة لون أبيض جديد.

يتوفر جهاز Dell XPS 15 الجديد بالفعل في كلاً من أسواق الولايات المتحدة وكندا وأسواق آسيا وأيضاً أوروبا بسعر 1299 دولار، حيث يتميز تصميم frost من الألومنيوم على عكس الغطاء المميز للإصدار السابق من اللون الفضي والألومينوم مع ألياف الكروبون.

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بينما يأتي غطاء الجهاز الجديد بلون frost أو أبيض باهت، أيضاً كبديل لألياف الكربون في الإصدار السابق يأتي الإصدار الجديد مع نمط زجاجي يحاكي جهاز XPS 13، كما تدعم Dell جهاز XPS 15 بتصميم معالج لمقاومة البصمات.

يذكر أن جهاز XPS 15 يأتي بشاشة بدون حواف، والتي تبرز بشكل أفضل مع اللون الأبيض الجديد الذي كشف عنه من عملاق تصنيع أجهزة الحاسب اليوم.

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