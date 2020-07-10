كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت أبل من اليوم في السماح للمستخدمين بتحميل النسخة التجريبية العامة للمستخدمين من نظامي iOS 14 وiPadOS 14.
بالنسبة لنظام iOS 14 التحميل متاح لحاملي أجهزة iPhone 6s و6s Plus وما بعدها، بينما نظام iPadOS 14 متاح لأجهزة iPad Air 2 وما بعدها.
للحصول على إمكانية التحميل للنسخ التجريبية يجب أولاً التسجيل في برنامج أبل للإصدارات التجريبية Apple’s Beta Software Program من هذا الرابط، وسوف يصلك إشعار بالتحديث بعد الإشتراك، لاحظ أنه في بعض الأحيان قد يتأخر وصول الإشعارات، ويجب دائماً عن إستخدام نسخة تجريبية أن تقوم بحفظ بياناتك وأخذ نسخة إحتياطية من كل شيء.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: النسخة التجريبية من iOS 14 وiPadOS 14 متاحة الآن للتحميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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