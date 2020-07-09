«دون أي خسائر أو إصابات» .. تفاصيل زلزال السويس

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت مساء الخميس 9يوليو 2020، هزة أرضية على بعد 5 كم جنوب الزعفرانة على خليج السويس

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان له، أن الهزة الأرضية كانت في الساعة 3:46 مساء، بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 29.0817 شمالا، وخط الطول 32.6202 شرقًا، وعلى عمق 12كم.

وأكد أنه لم يصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.