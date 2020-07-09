موزيلا تطلق تحديث جديد لمتصفحها “فايرفوكس”

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وقد ظهر هذا الخطأ لدى العديد من المستخدمين ويتمثل في اختفاء جميع محركات البحث المخزنة في المتصفح.
كما توقفت وظيفة الإكمال التلقائي لشريط العناوين ومحرك البحث في الصفحة الرئيسية.
وأعلنت الشركة الأمريكية عن إطلاق التحديث الوسيط 78.0.1 الجديد لإصلاح هذه الأخطاء.
ولذلك يتعين على المستخدم التحقق مما إذا كان هذا الإصدار الجديد مثبتا على حاسوبه من خلال النقر فوق قائمة المساعدة/حول فايرفوكس “Help/About Firefox”، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب تنزيل الإصدار الجديد وتثبته على الفور.
وأوضحت شركة موزيلا أن الإصدار الجديد يتضمن العديد من الوظائف الجديدة، مثل تحسين وظيفة الحماية من التتبع وخيارات الضبط.
وعند محاولة إعادة تثبيت متصفح فايرفوكس مستقبلا، من أجل حل المشكلات، فسوف يظهر زر التنشيط “Refresh”، والذي يقوم بتنظيف المتصفح دون الحاجة إلى إعادة التثبيت، علاوة على أن تنشيط شاشة التوقف لن يؤدي إلى إيقاف دردشة الفيديو المشغلة في المتصفح.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.