تحديث جديد لـ”خرائط غوغل” يظهر إشارات المرور في الشوارع

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يستخدم الملايين من الأشخاص خرائط غوغل للتنقل بشكل يومي، وغالباً ما تبني الشركة مزايا جديدة لتحسين خدمة الخرائط لديها. والآن تم الكشف عن أن خرائط غوغل تختبر إظهار إشارات المرور في الشوارع على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد فقط.
وحصل الأشخاص الموجودون في Droid-Life على العديد من لقطات الشاشة تُظهر تطبيق خرائط غوغل وهو يعرض إشارات المرور، حيث أظهر المستخدم الذي يعيش في West Des Moines، التي ستصبح قريب مدينة Google Fiber، عدة نقاط مختلفة حول المدينة تُظهر إشارات المرور بوضوح عند التقاطعات، حيث يمكن رؤية الأضواء في عرض الخريطة التقليدي وكذلك أثناء وضع التنقل.
إلى ذلك يزداد حجم الرموز أثناء التنقل، لكن غوغل لم تدرجها بعد في قائمة الإرشادات، ولم تسلط الضوء على مكانها على طول مسارك، وما إلى ذلك.
كما يمكن أن تكون هذه الوظيفة مفيدة لعدد من الأسباب، إلا أنه في التنقل بشكل خاص، قد تكون مفيدة للتخطيط المستقبلي وعدم الوقوع في الخطأ إذا واجهت إشارة مرورية. لكن لن تتمكن خرائط غوغل من عرض الحالة الحالية للإشارة المرورية، ويبدو أن هذا الاختبار قد يقتصر على مناطق أو مدن معينة فقط.
وربما يمكنك أن تتخيل كم هي مفيدة هذه الميزة الجديدة في تطبيق خرائط غوغل، حيث ستتيح للمستخدم معرفة ما إذا كان مساره ممتلئاً بإشارات المرور.
يذكر أن آبل أطلقت هذه الوظيفة لخدمة الخرائط الخاصة بها العام الماضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.