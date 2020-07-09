تكنولوجيا: أحدث التسريبات تستعرض تفاصيل مواصفات جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت تسريبات جديدة مواصفات جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي المرتقب من العملاق الكوري، كما كشفت عن دعم جهاز Galaxy Tab S7 Plus لقدرة شحن 45W.

كشفت التسريبات التي نشرت عبر SamMobile عن أن جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، مع دعم شبكات sub-6GHz 5G، كما يأتي الجهاز بشاشة Super AMOLED بحجم 12.4 إنش، ودقة عرض 2800 في 1752 بيكسل.

كما يتميز جهاز Galaxy Tab S7 Plus بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز اللوحي قلم S.

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أيضاً من المقرر أن يأتي جهاز Galaxy Tab S7 Plus بقدرة بطارية 10090 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما يدعم الشحن عبر منفذ USB PD.

وتكشف التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر في الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي ينطلق بواجهة One UI 2.5 مع نظام تشغيل Android 10، كما تشير بعض التسريبات إلى أن الجهاز اللوحي يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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