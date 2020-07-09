تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف TCL 10 Plus وTCL 10 SE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت TCL اليوم عن كلاً من هاتفي TCL 10 Plus وTCL 10 SE في سوق روسيا، حيث يأتي كلا الهاتفين في فئة الهواتف المتوسطة لهذا العام.

تقدم TCL كلاً من هاتفي TCL 10 Plus وTCL 10 SE بقدرة بطارية كبيرة، مع نظام تشغيل Android 10، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل عن أسعار هذه الهواتف، أو موعد توفرها في الأسواق.

مواصفات هاتف TCL 10 Plus

يتميز هاتف TCL 10 Plus بشاشة AMOLED بحجم 6.53 إنش، مع دقة عرض 1080 في 2340 بيكسل، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف TCL 10 Plus بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل يدعم أحدهم تصوير macro.

أيضاً يضم هاتف TCL 10 Plus رقاقة معالج Snapdragon 665، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.

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كما يأتي هاتف TCL 10 Plus بقدرة بطارية 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0، ويدعم تقنية NFC، ويأتي بمدخل للسماعات.

مواصفات هاتف TCL 10 SE

يتميز هاتف TCL 10 SE بشاشة LCD بحجم 6.52 إنش بجودة عرض HD بلس، مع كاميرة أمامية مميزة بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل في نتوء القطرة.

كما تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم أفقي وإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف.

أيضاً ينطلق هاتف TCL 10 SE برقاقة معالج Helio P22، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، بقدرة شحن 15W، ودعم تقنية NFC.

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