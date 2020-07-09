آبل تجلب مبادرة متاجر التصليح المستقلة إلى كندا وأوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - سمحت شركة آبل لمتاجر الطرف الثالث بإصلاح هواتف iPhone الخاصة بالعملاء قبل عام تقريبًا. تم إطلاق هذه المبادرة لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية وتشمل حاليًا أكثر من 700 مقرًا تابعًا لما يصل إلى 140 شركة مستقلة.

هذه المبادرة والتي تحمل إسم Apple Independent Repair Provider Program توسعت الآن لتشمل كندا و32 دولة في أوروبا. ستتمكن من الإطلاع على شركات التصليح المستقلة الموجودة في مدينتك في هذه الصفحة، على الرغم من أنها تعرض حاليًا مقرات التصليح المستقلة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

تضمن هذه المبادرة أن تستخدم محلات التصليح قطع غيار وأدوات وأدلة إصلاح أصلية من آبل. أي شركة ترغب في الإنضمام سيكون بمقدورها ذلك مجانًا، والتدريب يكون مجانيًا أيضًا. يشمل التدريب منح فنيي الشركة المصادقة من خلال منصة إختبار عبر الإنترنت. يتم منح الشهادات وفقًا لكل جهاز ويتم تحديثها سنويًا.