جوجل تُطلق النسخة التجريبية الثانية من نظام Android 11، والنسخة النهائية ستصدر يوم 8 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل اليوم بإصدار النسخة التجريبية العامة الثانية من نظام Android 11، وهي النسخة التي تجلب معها العديد من التحسينات والإصلاحات، فضلا عن بعض التغييرات الطفيفة على مستوى واجهة المستخدم. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا شركة جوجل اليوم كذلك أنها ذاهبة لإطلاق النسخة الرسمية والمستقرة والنهائية من نظام Android 11 في اليوم الثامن من شهر سبتمبر المقبل.

قامت شركة جوجل في النسخة التجريبية الثانية الجديدة من نظام Android 11 بإصلاح مجموعة من الأخطاء التي تم رصدها في النسخة التجريبية الأولى والتي عانى منها بعض المستخدمين، وخصوصًا بعض مستخدمي Google Pixel 4 الذين لم يكونوا قادرين على العودة إلى Android 10. عمومًا، يمكنكم إلقاء نظرة على أهم التغييرات التي جاء بها تحديث Android 11 التجريبي الجديد على المدونة الرسمية لشركة جوجل إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.

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النسخة التجريبية الثانية من نظام Android 11 متاحة الآن للأجهزة التابعة لشركة جوجل، بما في ذلك Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL و Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL و Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL إضافة إلى Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL. يمكن للمستخدمين التوجه إلى رابط المصدر والتسجيل في البرنامج التجريبي Android Beta. بعد التسجيل بإستخدام حساب جوجل مرتبط بالهاتف Google Pixel الخاص بك، ستتمكن من الإنتقال إلى الإعدادات وسحب التحديث.