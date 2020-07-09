القلم S Pen سيعمل كمؤشر في سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، وهي السلسلة التي من المحتمل أن تشمل Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra المعروف أيضًا بإسم +Galaxy Note 20. لم تكشف لنا شركة سامسونج عن أي تفاصيل حول تشكيلة Galaxy Note 20 Series، ولكن الصور الواقعية والصور الرسمية التي تم تسريبها مؤخرًا كشفت لنا عن تصميم الهاتفين.

تضمنت الصور المسربة أيضًا القلم الإلكتروني S Pen وعلى الرغم من أنه لا يبدو مختلفًا تمامًا عن الإصدارات السابقة، إلا أن القلم سيأتي مع ميزة جديدة تسمح بإستخدامه كمؤشر.

تأتي هذه المعلومات من المستخدم Jimmy Is Promo على شبكة تويتر، والذي نشر صورة للقلم S Pen مع الهاتف الذكية على منصة التدوين المصغرة. تُظهر الصورة أنه سيكون هناك قسم جديد في قائمة الإعدادات يُدعى ” S Pen Pointer ” والذي سيسمح لك بتخصيص سرعة المؤشر ولونه وحجمه.

مع ميزة S Pen Pointer، يمكنك تحديد الأيقونات على الشاشة والتنقل في واجهة المستخدم وتسليط الضوء على منطقة معينة من الشاشة. لتحريك المؤشر، سيتعين عليك الضغط مع الإستمرار على زر القلم وتحريكه. عمومًا، من المفترض أن نسمع المزيد من التفاصيل حول تشكيلة Galaxy Note 20 Series في الأيام التي تسبق حدث الإعلان الرسمي يوم 5 أغسطس.