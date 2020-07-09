إليكم تصميم الهاتف OnePlus Nord، وسيأتي رسميًا مع شاشة بتقنية AMOLED

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus Nord في اليوم 21 من شهر يوليو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا بالفعل على العديد من المعلومات التي تسلط الضوء على المواصفات التقنية للهاتف. وبالإضافة إلى ذلك، فقد منحتنا شركة OnePlus لمحة عن تصميم الهاتف في أحد إعلاناتها التشويقية، ولكن ذلك التلميح لم يكن كافيًا لمنحنا فكرة أفضل عن تصميم الهاتف، ولكن هذا تغير الآن بفضل المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks.





في الواقع، لقد قام evleaks اليوم بنشر صور رسمية للهاتف OnePlus Nord، وهي الصور التي تستعرض لنا تصميم الهاتف من الأمام والخلف. وكما تلاحظون، فالهاتف OnePlus Nord الجديد سيضم شاشة طويلة تمتاز بثقب عريض من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية. وبصرف النظر عن التصميم، فقد أكدت لنا شركة OnePlus كذلك من خلال شبكة إنستاجرام أن الهاتف OnePlus Nord سيضم شاشة بتقنية AMOLED بدلاً من LCD.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فإن الهاتف OnePlus Nord سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدعم كذلك تقنية تثبيت الصورة لمنع الإهتزاز والمعروفة إختصارًا بإسم OIS.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف OnePlus Nord، فقد تردد في الفترة الماضية أنها ستشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبطارية بسعة 4300mAh.

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وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف OnePlus Nord سيُكلف 24999 روبية هندية في الهند، وهو ما يُعادل 330 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.