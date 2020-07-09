الإعلان رسميًا عن المعالج +Snapdragon 865، وسيكون القلب النابض للهواتف الرائدة القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة كوالكوم للتو عن معالجها الرائد الأحدث للأجهزة المحمولة، وهو أول معالج للهواتف الذكية يتخطى تردده حاجز 3GHz. في العام الماضي، إتضح أن المعالج +Snapadragon 855 الموجود داخل الهاتف Asus ROG Phone II والهواتف الأخرى يمتاز بتردد يصل كحد أقصى إلى 2.96GHz.

هذا العام، يقوم المعالج +Snapdragon 865 بدفع تردد النوى الرئيسية إلى 3.1GHz، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المئة مقارنة مع تردد النوى الرئيسية في المعالج Snapdragon 865 الحالي البالغ 2.84GHz.

كما هو الحال مع المعالج Snapdragon 865 الحالي، فالمعالج +Snapdragon 865 الجديد يدعم شاشات بمعدل تحديث يبلغ 144Hz. ومع ذلك، لديه فرصة أفضل بنسبة 10 في المئة لبلوغ معدل الإطارات المطلوب للإستفادة من معدل التحديث هذا، فمعالج الرسوميات Adreno 650 تلقى هو الأخر دفعة على مستوى السرعة.

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التغيير الآخر الملاحظ في المعالج +Snapdragon 865 الجديد هو الإنتقال إلى FastConnect. وهذا يتيح دعم معيار Wi-Fi 6E الأحدث، والذي يعمل في نطاق 6GHz لتقديم سرعات تصل إلى 3.2Gbps وسرعة إستجابة تبلغ أقل من 3 أجزاء من الثانية. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم البلوتوث 5.2 و aptx Adaptive إضافة إلى Dual Bluetooth Antenna.

لا يزال المعالج +Snapdragon 865 يتطلب المودم الخارجي Snapdragon X55 لتوفير الدعم لشبكات الجيل الخامس 5G. وبالنسبة لمعالج الصور، فهو ظل على حاله من دون تغيير، ولا يزال المعالج الجديد يدعم كذلك +Quick Charge 4.0 ونفس محرك الذكاء الإصطناعي.

تم بالفعل تأكيد قدوم هاتفين مع المعالج +Snapdragon 865، والهاتف الأول هو Asus ROG Phone 3، والهاتف الثاني هو Lenovo Legion مع العلم بأنه سيتم الإعلان عن كلا الهاتفين في وقت لاحق من هذا الشهر. وبطبيعة الحال، ستقوم المزيد من الشركات المصنعة بإستخدام المعالج الجديد في هواتفها الذكية الرائدة القادمة.