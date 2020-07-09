ميزة جديدة من ”لينكد إن“ ... بالصّوت

وبحسب التقارير، فإنه "لا يمكن إضافة التسجيلات إلا عبر تطبيقات لينكد إن عبر الهاتف على Android و iOS، ولكن يمكن تشغيلها على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب".
ولإضافة التسجيل، ما على المستخدم سوى التوجه إلى صفحته على تطبيق "LinkedIn" على هاتفه المحمول، وبعدها اختيار "عرض الملف الشخصي"، ثم "تعديل"، وبعدها إضافة التسجيل الخاص بكيفية نطق الإسم.
وذكرت خدمة "لينكد إن" في منشور، أنها ستطرح هذا الخيار الجديد للمستخدمين البالغ عددهم 690 مليون، خلال هذا الشهر.
ولإضافة التسجيل، ما على المستخدم سوى التوجه إلى صفحته على تطبيق "LinkedIn" على هاتفه المحمول، وبعدها اختيار "عرض الملف الشخصي"، ثم "تعديل"، وبعدها إضافة التسجيل الخاص بكيفية نطق الإسم.
وذكرت خدمة "لينكد إن" في منشور، أنها ستطرح هذا الخيار الجديد للمستخدمين البالغ عددهم 690 مليون، خلال هذا الشهر.
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