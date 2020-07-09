أعادت ناسا تسمية مقرها في واشنطن باسم ماري دبليو جاكسون، أول مهندسة أميركية أفريقية عملت في الوكالة، تكريمًا لها.



بدأت جاكسون حياتها المهنية في وحدة الحوسبة بالمنطقة الغربية في مركز أبحاث لانغلي التابع لوكالة ناسا في هامبتون بفرجينيا. وفي ذلك الوقت، كان يتم الفصل بين البيض والسود العاملين في الوحدة. كانت جاكسون من بين أربع نساء أميركيات من أصل أفريقي تم منحهن مؤخرًا ميداليات الكونغرس الذهبية لمساهماتهن في رحلة الفضاء المبكرة. وكانت جاكسون وزميلاتها أيضًا موضوع فيلم ’شخصيات مخفية‘ (Hidden Figures) الذي رُشح لجائزة الأوسكار.بدأت جاكسون حياتها المهنية في وحدة الحوسبة بالمنطقة الغربية في مركز أبحاث لانغلي التابع لوكالة ناسا في هامبتون بفرجينيا. وفي ذلك الوقت، كان يتم الفصل بين البيض والسود العاملين في الوحدة. سوف يُطلق على منشأة واشنطن اسم مبنى ماري دبليو جاكسون مقر ناسا. مبنى ماري دبليو جاكسون مقر وكالة ناسا في واشنطن (NASA)



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 'ناسا' تطلق اسم أوّل مهندسة أميركية افريقية على مقرّها في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.