تكنولوجيا: جوجل تستعد لإطلاق الإصدار الثابت من تحديث Android 11 في 8 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مقطع فيديو نشر عبر عملاق البحث عن موعد إطلاق الإصدار الثابت من تحديث Android 11 لهواتف الأندوريد، والذي يتوفر بدءاً من يوم 8 من سبتمبر.

أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبي الأول الخاص بالمطوريين من تحديث Android 11 خلال شهر يونيو الماضي، والذي توفر على هواتف Pixel، وبعض الإصدارات الأخرى من هواتف الأندوريد، إلا أن عملاق البحث لم تكشف عن موعد إطلاق الإصدار الثابت خلال هذا الوقت واليوم تأتي أول التفاصيل الرسمية حول موعد إطلاق الإصدار الثابت من تحديث Android 11.

ولقد كشف عن التفاصيل الجديدة عبر مقطع فيديو نشر عبر جوجل حول مساعد الشركة الرقمي للمطوريين، ولقد كشف عن موعد إطلاق الإصدار الثابت من تحديث Android 11 في هذا المقطع، حيث تطلق جوجل الإصدار الثابت في 8 من شهر سبتمبر.

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كما يؤكد مقطع الفيديو على أن الإصدار الثابت سيدعم أجهزة الأندوريد الذكية المتوافقة مع مساعد جوجل الرقمي، ومن المتوقع أن تؤكد جوجل لاحقاً على موعد إطلاق التحديث بشكل رسمي.

يذكر أن جوجل تجلب مجموعة من المميزات في تحدث Android 11، والتي تتضمن ميزة جمع الرسائل والإشعارات من التطبيقات المختلفة في موقع واحد على الهاتف مخصص للإشعارات، كما يدعم التحديث نظام الفقاعات للرد على الرسائل وتصفحها دون الحاجة إلى الخروج من التطبيقات الحالية.

أيضاً تأتي لوحة مفاتيح Gboard الآن بمميزات جديدة لدعم المستخدم بإقتراحات ورموز تعبيرية تتوافق مع الموضوع محور الحديث، أيضاً يتيح التحديث للمستخدم الوصول إلى الأجهزة الذكية بآداء سريع والتحكم فيها عبر الضغط المطول على زر التشغيل، مع مميزات أخرى تقدم من عملاق البحث لاحقاً هذا العام للمستخدمين عند إطلاق التحديث الجديد.

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