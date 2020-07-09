تكنولوجيا: MediaTek تستعد للإعلان الرسمي عن معالج Dimensity 600 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت عبر وسائل الإعلام التايوانية، على أن شركة MediaTek في طريقها للإعلان الرسمي عن رقاقة معالج Dimensity 600 خلال هذا الربع.
تتوسع الشركات المنتجة لمعالجات 5G بجيل جديد من المعالجات خلال الفترة القادمة، ولا يختلف الحال مع شركة MediaTek، حيث تنافس الشركة بقوة في سوق معالجات 5G المخصصة للهواتف المتوسطة ومنخفضة التكلفة، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد قريباً.
وتشير بعض التوقعات إلى أت شركة MediaTek قد تكشف عن رقاقة معالج Dimensity 600 لاحقاً هذا الشهر، حيث يأتي هذا الإصدار من معالجات 5G بمستوى تسعير منخفض.
من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن الكثير من التفاصيل حول رقاقة معالج Dimensity 600 المرتقبة، إلا أن التسريبات تؤكد على أنه إصدار تنافسي من شركة MediaTek، كما تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار من رقاقات 5G سيشكل الجزء الأكبر من إنتاج وشحنات MediaTek في الربع الأخير من 2020.
يذكر أن التسريبات تشير إلى أن الإصدار الأول من الهواتف الذكية التي تضم رقاقة معالج Dimensity 600 الجديدة من MediaTek يصل إلى الأسواق في الربع الثالث من هذا العام.
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