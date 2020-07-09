تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Z1x 5G بمعدل تحديث 120Hz وسعر يبدأ من 228 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo رسمياً عن إصدارها الجديد من هواتف iQOO الذي ينطلق بعنوان iQOO Z1x 5G، حيث تقدم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 765G، مع معدل تحديث 120Hz في الشاشة، وقدرة بطارية 5000 mAh.

كشفت علامة iQOO التجارية اليوم عن أحدث هواتف 5G، حيث ينطلق هاتف iQOO Z1x 5G بشاشة LCD بحجم 6.57 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يتميز بأبعاد 20:9، وتشغل الشاشة نسبة 90.4% من إطار الهاتف، كما تدعم الشاشة معدل تحديث للإطارات 120Hz، أيضاً يضم ثقب الشاشة مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف iQOO Z1x 5G رقاقة معالج Snapdragon 765G بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويدعم المعالج نظام تبريد سائل من أنابيب 85مم، مع صفائح الجرافيت 10000مم2، وتقنية تبريد Turbo ذكية لخفض الحرارة في الهاتف حتى 10 درجات.

أيضاً يدعم هاتف iQOO Z1x 5G، الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية SA/NSA، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDD4X ، أيضاً يدعم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف مميز بإستجابة سريعة في 0.16 من الثانية، والذي يعمل أيضاً كزر تشغيل للهاتف.

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هاتف iQOO Z1x 5G يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.79 وEIS مع فلاش LED، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير بفتحة عدسات f/2.4.

كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W لدعم شحن نسبة 52% من البطارية خلال 30 دقيقة.

ويتميز هاتف iQOO Z1x 5G بقياسات 164.20 في 76.50 في 9.06مم، مع وزن 199.5 جرام، أيضاً يضم الهاتف منفذ USB C، كما تقدم علامة iQOO التجارية الهاتف بألوان الأزرق، الأسود، إلى جانب اللون الأبيض بسعر يبدأ من 228 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويتوفر الهاتف للحجز المسبق في السوق الصيني اليوم.

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