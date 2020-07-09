مايكروسوفت تستحوذ على Movial لتعزيز عملية تطوير نظام الأندرويد من أجل Surface Duo

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أن بدأت شركة مايكروسوفت عملية تطوير Surface Duo، كانت الشركة تعتمد على شركة خارجية للتعامل مع مهمة تطوير نظام الأندرويد لهذا الهاتف تُدعى Movial. هذه الشركة تملك مكاتب في كل من رومانيا وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية، والآن قررت شركة مايكروسوفت الإستحواذ على Movial حتى تتمكن من نقل عملية التطوير إلى داخل الشركة.

يقول الأشخاص المطلعون على الأمر أن شركة Movial قد أنهت بالفعل تطوير نظام الأندرويد لجهاز Surface Duo، وقامت مايكروسوفت بالإستحواذ على الشركة حتى تتمكن من الإستمرار في تقديم الدعم على مستوى البرمجيات للهاتف الذكي بعد الإطلاق.

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بعد الإستحواذ، ستواصل شركة Movial العمل كشركة مستقلة يتواجد مقرها في فنلندا بينما سيصبح المكتب في رومانيا رابع مركز للبحث والتطوير لشركة مايكروسوفت في البلاد.