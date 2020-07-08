تكنولوجيا: وان بلس تعتمد سماعة OnePlus Buds اللاسلكية إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة وان بلس إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية OnePlus Buds في وكالة SGS Fimko إستعداداً للإعلان الرسمي عن السماعة قريباً.

تستعد شركة وان بلس لعقد مؤتمرها القادم في 21 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف الشركة المتوسط OnePlus Nord، ومن المتوقع أن تقدم الشركة خلال الحدث سماعة OnePlus Buds أيضاً.

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وتكشف التسريبات التي جاءت عبر وكالة Finish SGS Fimko عن نموذج رقم E501A لسماعة OnePlus Buds، التي تدعم سرعة شحن 5V/1.5A مع قدرة شحن 7.5W في الحافظة.

أيضاً من المقرر أن تأتي سماعة OnePlus Buds بتصميم لاسلكي كامل داخل الأذن من وان بلس، لذا نترقب الإعلان الرسمي في حدث الشركة القادم في 21 من يوليو للكشف عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار وموعد توفره في الأسواق.

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